◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）巨人打線がケイを攻略できなかった。これに尽きる。９月１５日に対戦した時は完封負けを喫し、左打者がシュートに苦しんだ。今までになかった球種、軌道に戸惑っていたのが印象的だった。では今回、打線をいじって右打者を多く起用するのか、狙い球を変えて臨むのかなど攻略法に注目した。確かにケイの出来も