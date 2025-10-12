◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）雰囲気を変えるような一振りだった。巨人の若林楽人外野手（２７）は狙い澄ました。３点を追う４回１死一塁。２ボールからケイの外角低め１５０キロ直球に反応した。思いきり引っ張った打球は雨を切り裂き、ベイ党が陣取る左中間席最前列へ。「打者有利のカウントだったので甘い球を強くスイングすることだけ