◇パCSファーストステージ第1戦 日本ハム2―0オリックス（2025年10月11日エスコンF）球場を埋め尽くす観衆に、一球ごとに鳴り響く歓声。マウンドの日本ハム・斎藤は、心臓の高鳴りを感じていた。「めちゃくちゃ緊張しました」。思い出したのは新庄監督の言葉だった。「このプレッシャーを楽しめるのは限られた人しかいない」2―0で迎えた9回から3番手で登板。先頭の西野を160キロ直球で一ゴロに仕留めるも、気を緩める