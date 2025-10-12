自己最多の9勝を挙げた日本ハムの北山は経験を生かす。昨年もロッテとのファーストS第3戦に先発し、4回2/3を2失点。「独特の緊張感は消えるわけではないけど、去年のことを思い出せばイメージは膨らむと思う」と自信をのぞかせ、宮城との投げ合いに「いけるところまで全力でいくつもり。自分の役割を果たせば勝ちにつながると思う」と闘志を燃やした。