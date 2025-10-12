楽天は本拠地で秋季練習を開始。来季も指揮を執る三木監督は「強い覚悟でチーム、選手のためにできることを必死に頑張りたい」と誓い、宮崎で行われているフェニックス・リーグも視察する予定だ。また球団に今オフのポスティングシステムでのメジャー挑戦を要望し、認められなかった辰己だが「交渉中です。それ（メジャーへの思い）は変わらない」と継続して訴えていく考えを示した。