阪神・森下が2本の二塁打を含む3安打で好調をアピールした。第6打席に桐敷から右中間への二塁打を放つと、湯浅と対峙（たいじ）した最終の第7打席では1死二、三塁から中前適時打。「何打席も立つにつれて、自分の中で修正をしたりしながらやったので良い練習になった」。みやざきフェニックス・リーグでの実戦機会こそなくなったが「数少ないシートの打席でより感覚を戻したい」と先を見据えた。