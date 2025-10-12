阪神・デュプランティエがCSの先発へ前進した。当初の予定通り4イニングを消化。47球を投げ、登板が見込まれるファイナルSの4戦目以降へ準備を整えた。「球数を投げること、甲子園のマウンドの感覚を確かめることができたので。それは良かったかなと」打者19人に対して被安打7と結果こそ伴わなかったが、登板前に定めていたノルマはクリア。前回登板した3日のオリックス2軍との練習試合から、球数、イニング数とも上積みに成