【競走中止】▽6R…ヴェイルドハート（直線＝前進気勢を欠く）【過怠金】▽6R…杉原1万円（発走後まもなく内斜行）【戒告】▽2R…丹内（競走前日の調整ルームの入室について注意義務を怠る）、丹内（3角外斜行）▽5R…坂井（直線外斜行）