阪神・大山も臨戦態勢を整えた。シート打撃で1本塁打を含む5安打と大当たり。順調な調整ぶりに納得の表情を浮かべた。「内容は良かったですし、実際に投手の球を見られて、打席に立てたのが一番です」岡留との打席では132キロ変化球をバックスクリーンに叩き込んだ。近本のジャンプも軽々と越える迫力の一撃。ネルソンからは左前打と右前打2本、桐敷からも左前打と広角に打ち分けた。5年連続7度目となるCS出場。打率.296、