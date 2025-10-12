◇セCSファーストステージ第1戦 DeNA6-2巨人（2025年10月11日横浜）CSファーストS初戦となったDeNA―巨人戦に、スポニチ阪神担当の石崎祥平記者（34）が潜入した。阪神スコアラー陣と同様に、「007」ばりの熱視線。先勝したDeNAがファイナルSまで勝ち上がった場合、警戒すべき積極走塁に焦点を当てた。15日から始まるCSファイナルSへ向けて阪神が残留練習を行う甲子園…ではなく、私が向かった先は横浜スタジアムだった