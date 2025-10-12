阪神・原口がシート打撃で3打数2安打と存在感を示した。みやざきフェニックス・リーグでも3試合で計3打数3安打と快音を連発しており「実戦形式の中で良い感覚でできた。継続できるようにしっかりやっていく」と意気込んだ。今季限りでの現役引退が決まっているがCSファイナルS、その先の日本シリーズ出場を目指してアピールを続ける。