阪神・近本が1安打2四球の3出塁で感覚を磨いた。「ピッチャーの球を見られたので良かったです」。第1打席で左腕・富田から中二塁打を放つと、デュプランティエやネルソンの変化球もしっかりと見極めた。「ボールを見ることがメインだったので、見た中でスイングしに行きました。目慣らし？いや、感覚的な問題です」。7打席に立ちタイミングもしっかりチェック。シーズン同様にチャンスを築く役目に徹する構えだ。