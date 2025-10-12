スタートホールからパー、もっといい結果だとバーディを獲ったのに上がってみたらいつもよりスコアが悪い……。最高のスタートを切ったと思ったはずがこんな結果になってしまうのはなぜか？ マスター今野は「100 打たない、90 切りを目指す人なら“ ボギー発進” のほうがいい」という。その心は？ バーディゲット後の〝スコア優先〞のプレーに注意！