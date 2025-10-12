◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第１戦ＤｅＮＡ６―２巨人（１１日・横浜）「２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ」の第１ステージ（Ｓ）が開幕し、３位の巨人は敵地で２位のＤｅＮＡに敗れた。先発の山崎は６回４失点と粘れず、打線も２安打で２点止まり。１２日の第２戦に敗れると敗退が決まる崖っぷちに追い込まれた。巨人はＣＳ第１Ｓ初戦で敗れた過去２度でいずれも