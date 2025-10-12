◇パCSファーストステージ第1戦 オリックス0-2日本ハム（2025年10月11日エスコンF）オリックス先発の山下は6回を2失点にまとめたが、序盤の失点が悔やまれた。2回先頭の郡司をカウント1―2と追い込みながら逆球になった外角直球を右越え二塁打され、1死三塁から万波の適時打で先制点を献上。4回は無死一塁から清宮幸を併殺打に仕留めた直後に、郡司への初球フォークが甘く入り、左越えソロを被弾した。「投げていくうちに