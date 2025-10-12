◇フェニックス・リーグ広島-阪神（2025年10月11日天福）広島・今秋初先発した佐藤柳は、3回まで1安打1失点と上々の内容だった。「初回はちょっと（制球が）バラついたところもあった。2、3回は真っすぐで差し込めていたので、それを初回からできるように」。初回は味方守備のミスから1死一、三塁を招くと、右犠飛で先制点を献上。2回は梅野、小野寺から連続三振を奪った。3回も2者連続三振など3者凡退。リズムに乗り始め