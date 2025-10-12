中日のセットアッパー・藤嶋が、チェンジアップ習得をオフのテーマに掲げた。「柳さんが投げているのを参考にして、練習しています。奥行きを使えたら、投球の幅も広がるので…」。プロ9年目の今季は、自己最多の60試合に登板。4年連続で50試合以上マウンドに立つタフネス右腕は、今なお向上心を忘れない。「来年は試合で使えるように、磨いていきたい」と新球マスターへ意欲を燃やした。