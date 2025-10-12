不登校の子どもが回復するまでには5つの段階をたどる（写真： buritora / PIXTA）【図】不登校の子どもが回復するまでの5つの段階2023年度、不登校の小中学生は約34.6万人、高校生は約6.9万人とともに過去最多を記録しました（文科省「令和5年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」）。これは社会構造や価値観の変化によって子どもたちの心が大きく揺れていることを示しています。要因は、外的要因