老人ホームを訪れると、静かで、緩慢としており、ほとんど全てがスローモーションに見え、特殊効果が施された映画を見ているような光景が広がっている。介護職員が配膳車を押す音、そして、部屋から時々聞こえる咳の音が、廊下に響き渡っている。彭磊さん（仮名）にとって、それは見慣れた光景となっており、老人ホームに足を踏み入れると、そのまま入居女性の陳さん(72)の部屋に向かう。そして、持ってきた贈り物を棚の上に置くと