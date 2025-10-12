ステーキやカレー、ケーキ……。喫茶店が「おもてなしの精神」で始めた、コーヒーに付けるモーニングサービスが多様化している。モーニングを日本旅行の目当ての一つにする外国人観光客もおり、新たな日本文化と認められつつあるようだ。愛知や広島…発祥地は諸説あり「モーニング発祥の地一宮」。このキャッチフレーズで街おこしが行われている愛知県一宮市。約１００店が卵だけでなく、薬膳中華がゆやナンなど独自サービス