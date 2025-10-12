小康状態にあった米国と中国の貿易摩擦が再燃し始めた。関税交渉を巡る駆け引きという側面もあろうが、対立が深まれば、世界経済に大きな打撃が及ぶのは必至だ。不毛な応酬に陥らぬよう、米中両国は自制せねばならない。トランプ米大統領は１０日、中国からの輸入品に対し、１１月１日から１００％の追加関税を課すと表明した。中国がレアアース（希土類）関連の輸出規制を強化することへの対抗措置だという。トランプ氏は