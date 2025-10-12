女子ゴルフの河本結（２７＝リコー）が、国内ツアー「スタンレーレディスホンダ」（１０〜１２日、静岡・東名ＣＣ＝パー７２）で主役に躍り出た。戦前は今季国内２戦目で米ツアーを主戦場とする渋野日向子（２６＝サントリー）と同初参戦で２０２５年は米下部ツアーを戦った原英莉花（２６＝ＮＩＰＰＯＮＥＸＰＲＥＳＳホールディングス）が注目を集めていたが、２人は予選落ちとなり、２日目（１１日）で姿を消した。一方