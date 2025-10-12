川崎市役所（資料写真）任期満了に伴う川崎市長選が１２日、告示される。立候補者は過去最多の６人となる見込み。４期目を目指す無所属の現職福田紀彦氏（５３）に新人５氏が挑む構図で、３期１２年の市政運営への評価や多選の是非が争点となりそうだ。投開票日は２６日。ほかに出馬を表明しているのは、いずれも無所属で新人の会社員の國谷涼太氏（２５）、政治団体役員の野末明美氏（６０）＝共産推薦、プログラマーの宮部龍