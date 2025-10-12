阪神・西純矢投手（２４）が１１日に甲子園球場で行われた全体練習終了後、報道陣の取材に応対。来季からの野手転向が発表されたことを受け、「本当に悩んで、たくさんの方に相談した結果、最後は自分で決めなければいけないと思った。やると決めた以上は打者として活躍できるようにしたい」と心境を明かした。２０１９年のドラフト会議で高卒１位指名された右腕は、創志学園時代は、佐々木朗希（ドジャース）、奥川恭伸（ヤク