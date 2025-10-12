新日本プロレス１１日の所沢大会で、ＩＷＧＰジュニアタッグ王者のＤＯＵＫＩ（３３）、ＳＨＯ（３６）組がエル・デスペラード、ＫＵＵＫＡＩ組の挑戦を退け、Ｖ３に成功した。極悪軍団「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」の一員として暴れまわるＳＨＯは「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」（２３日、後楽園で開幕）の廃止を緊急提言した。挑戦者組の猛攻に大苦戦を強いられた王者組だったが、ＳＨＯがデス