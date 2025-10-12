阪神・佐藤輝明内野手（２６）が「逆ＣＳ男」返上へ動き出した。１５日開幕のＣＳ最終Ｓ（甲子園）へ向けて１１日、甲子園で全体練習に参加。シート打撃で、同僚デュプランティエの１５０キロ直球をバックスクリーン右へ放り込んだ。直前にはその速球にのけぞったが、すぐにタイミングの取り方を修正。「速い球を見れたので良かった。いい速球に、いい反応ができた」。２日のシーズン最終戦以来となる打席で、順調な仕上がりを披