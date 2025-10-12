◇女子ゴルフツアー スタンレー・レディースホンダ第2日（2025年10月11日静岡県東名CC＝6435ヤード、パー72）7カ月ぶりの国内ツアー参戦となった渋野と今季国内初戦の原はともにカットラインに2打届かず61位で、まさかの予選落ちとなった。28位から出た渋野はグリーン上で苦戦し、日米5試合連続の予選落ち。相当な落胆ぶりで報道陣の前に姿を見せず、関係者を通じ「短いパットを3回も外してしまったので、結構ショックで