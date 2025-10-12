阪神のスペシャルアンバサダーを務める糸井嘉男氏（44）が11日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。投手から野手への転向を勧められた際の心境について語った。学生時代に投手として活躍した糸井氏は、2003年ドラフトの自由獲得枠で日本ハムに入団。2006年に外野手に転向した。お笑いコンビ「メッセンジャー」黒田有（55）から、現役時代に「お世話になった先輩」について聞かれると、「