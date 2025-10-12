◇サッカー国際親善試合日本ーブラジル（2025年10月14日味スタ）サッカー日本代表DF渡辺がブラジル戦はW杯を想定した上での戦いが求められると訴えた。あくまでも戦い方を決めるのは監督と前置きした上で、本大会で強豪国相手に「下げる時間があってもいい」と言う。「カタールW杯のように下がってショートカウンターを狙う戦いを本大会では絶対にやる。それを想定した戦いを先に試すにはいい相手」。本大会まで1年を切