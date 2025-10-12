◇米男子ゴルフベイカレント・クラシック・レクサス第3日（2025年10月11日神奈川県・横浜CC＝パー71）28位から出た松山英樹（33＝LEXUS）は5バーディー、1トリプルボギーの69で回り、通算4アンダーで22位となった。ザンダー・シャウフェレ（31＝米国）、マックス・グレーサーマン（30＝米国）が12アンダーで首位に並んだ。雨が降り続いたムービングデー。10打差を追いかけた松山は、13番までに4バーディーを奪い首位との