◇サッカー国際親善試合日本ーブラジル（2025年10月14日味スタ）サッカー日本代表FW上田は先発が有力なブラジル戦に向けて「自分らができることを最大限やること。まずはそれをぶつけて、自分たちの現在地を知ることが大事」と意気込んだ。今季は開幕からオランダ1部で8戦8発と得点王争いのトップを走る。勢いそのままに10日のパラグアイ戦では日本を救う同点弾を決めた。ごまかしが利く相手ではないからこそ「持ってい