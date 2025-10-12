◇サッカー国際親善試合日本ーブラジル（2025年10月14日味スタ）サッカー日本代表DF安藤が王国封じに闘志を燃やした。10日の韓国戦で5得点を挙げたブラジル攻撃陣を前に「ワクワクしてる」と待ち望む。個人技で突破してくる特有のスタイルを警戒しながら「隙は絶対にある。その隙は逃さずやっていきたい」と意気込む。チームメートからDF冨安に似ているといじられるなどピッチ外でもなじんできた。複数失点が続く守備陣