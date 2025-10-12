韓国で人気の歌手IU（アイユー）を中国人スパイと主張し、インターネット上で虚偽の主張をし続けた男性が、懲役刑執行猶予を宣告された。韓国の時事雑誌「時事ジャーナル」が11日、報じた。記事によると「ソウル中央地裁刑事部は、名誉毀損（きそん）と侮辱、ストーキング犯罪処罰法などの容疑で裁判に付された男に対し、9月11日に懲役10カ月、執行猶予2年を宣告した。裁判所は男への保護観察も命令した」という。また「男は、24年