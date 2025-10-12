U―20W杯チリ大会で16強敗退に終わったサッカーのU―20日本代表が11日、羽田空港に帰国した。船越優蔵監督（48）は「責任を感じ、悔しさは時間がたつにつれて増している。僕の経験のなさがあった」と心境を語った。決勝トーナメント1回戦フランス戦ではシュート数で相手16本を上回る22本を打ちながら決定力不足。「あれだけチャンスがありながら1点も取れなかった。執念が僕も含めて足りなかった」と反省した。この世代は今後