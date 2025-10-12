ボートレース芦屋の「ヴィーナスシリーズ第15戦スポニチ杯」は2日目。「イイ値」担当の本間正則記者は佐藤ほのか（29＝東京）に注目した。メジャーリーグはポストシーズンまっただ中。日本のプロ野球も11日からクライマックスシリーズが始まった。10年間、野球に打ち込み、F党の筆者は昨年に続き、仕事の合間にソワソワする時期になった。13日はスポーツの日。その1日前に野球女子の佐藤が躍動する。高校、大学時代は硬式