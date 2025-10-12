ボートレースまるがめの「スカパー！・JLC杯争奪ルーキーシリーズ第18戦」は2日目。注目は12Rだ。西岡の17号機は初下ろしから2節低調だったが、初戦前に施した整備で一変。出足型で自信の仕上がりになっている。西岡とともにV候補で動きいい石本が鋭く差してどこまで肉薄するか。3番手はパワー光る津田。為本は外をブン回して続く。＜1＞西岡顕心キャブレターを換えて激変した。出足や回ってからの足がメチャクチャいい。