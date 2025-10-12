ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関8th」が2日目を迎える。注目は11Rだ。守田が不動の軸。出足の感触は悪くなく、すんなりと逃げる。焦点は2着争いだが、機力で目立つ選手は不在。野末が3コースから握って追走1番手。佐々木は的確にさばいて。＜1＞守田俊介前検のカカリの感触が良かったので前半はそのまま乗った。思ったよりも回っていなかったけど行きたいところへ行けたし、操縦性は良かった。1走目とし