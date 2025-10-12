【ロンドン（英国）１１日＝大西健太】大相撲のロンドン公演（１０月１５〜１９日、ロイヤル・アルバート・ホール）に参加する横綱・大の里（二所ノ関）らが１１日、英ヒースロー空港に到着した。力士たちが到着ロビーに姿を見せると、待ち受けた日本人や現地のファンから歓声が上がった。大の里は「（歓声に）びっくりした。日本の方も多くいたので。とても盛り上がっていると思うので、当日が楽しみ」と話した。約１３時間