ＤＯＭＯＴＯの堂本光一（４６）が１１日、神奈川・横浜アリーナで４年ぶりとなるソロツアー「ＫＯＩＣＨＩＤＯＭＯＴＯＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２５ＲＡＩＳＥ」（全国４都市１１公演、１３万６０００人動員予定）の神奈川公演初日を迎えた。全２８曲を歌い踊り、軽快なＭＣでも楽しませ、１万５０００人を“光一ワールド”に誘（いざな）った。光一は会場中央のステージにマントを深くかぶり登場した。１万５０００人