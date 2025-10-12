DOMOTOの堂本光一（46）が11日、横浜アリーナで4年ぶりとなるソロライブツアー「KOICHI DOMOTO LIVE TOUR 2025 RAISE」神奈川公演初日を迎えた。最新アルバム「RAISE」のリード曲「The beginning of the world」などアンコール含め全28曲を披露した。◇◇◇おなじみの赤一色。かぶったフードを脱いだ堂本が、1万5000人が染め上げた会場を見上げた。熱量に応えるように「ようこそいらっしゃいました！今