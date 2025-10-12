モデルでタレントの近藤千尋がＭＣを務めるテレビ朝日「バラバラ大作戦『オフレコスポーツ』」（金曜・深夜２時４３分）の第２回が１０日、オンエアされた。自称「スポーツ無知」の近藤が、解説席風のスタジオにゲストを招き、ニュースや試合中継では語られることのないオフレコ話を楽しく聞き出すスポーツトークバラエティー。第２回は初回に続き、サッカー元日本代表の槙野智章が出演。「ちょっとオフレコっちゃっていいで