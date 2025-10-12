◆米大リーグ地区シリーズ第５戦ブルワーズ―カブス（１１日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）カブスは１１日（日本時間１２日午前９時８分開始予定）、２勝２敗で迎えた地区シリーズ第５戦の敵地・ブルワーズ戦でドルー・ポメランツ投手（３６）を先発で起用すると、ＭＬＢ公式サイトなどが発表した。ブルワーズに地区優勝を奪われ、ワイルドカードでポストシーズンに駒を進めたカブ