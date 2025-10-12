アメリカ南部ミシシッピ州で銃撃事件があり4人が死亡しました。現地メディアによりますと11日未明、ミシシッピ州リーランドの中心街で銃撃事件があり4人が死亡、少なくとも12人がけがをしました。近くの高校でアメリカンフットボールの試合が行われた後だったため周辺には多くの人が集まっていたということです。当局は18歳の男が事件に関与しているとみて行方を追っています。