タレントの狩野英孝（43歳）が、10月11日に放送されたバラエティ番組「仙台市青葉区かのおが便利軒」（仙台放送）に出演。人気バレーボール漫画「ハイキュー!!」への愛を語った。番組は今回、女子バレーボール（Vリーグ）のリガーレ仙台を全力で応援する企画を放送。その冒頭、狩野はいきなり「それにしても『ハイキュー!!』はおもしろいなぁ」と切り出し、「ハイキュー!!」をよく知らないパンサー・尾形貴弘を困惑させる。「ハ