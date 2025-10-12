４人組女性ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」の公式サイトが１１日夜に更新され、同日午後５時に開演予定だった福島公演を延期にしたと報告した。また１２日の仙台公演延期も発表。理由は「メンバーの体調不良」と説明している。１１日は福島県のけんしん郡山文化センター大ホールで、午後４時に開場し、午後５時に開演予定だった。しかし同日の午後９時に公式Ｘ（旧ツイッター）や公式サイトで、延期にした