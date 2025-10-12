【ロンドン＝小沢理貴】大相撲のロンドン公演（１５〜１９日）に参加する横綱大の里らが１１日、英ヒースロー空港に到着した。羽織はかまを着たちょんまげの力士たちが到着ロビーに現れると、待ち受けた現地のファンや日本人から歓声が上がり、居合わせた人たちも驚きながらスマートフォンで写真を撮っていた。約１３時間のフライトに、大の里は「ずっと寝ていたのであっという間だったけど、疲れましたね」と語り、熱い歓