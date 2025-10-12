地区シリーズ突破から一夜明けたドジャースは休養日。大リーグ公式サイトは13日（日本時間14日）開始のリーグ優勝決定シリーズで、大谷の先発を14日（同15日）の第2戦と予想した。大谷が第2戦なら翌日が休養日で、さらにシーズン中と同じ中5、中6日で第6、7戦先発が可能と指摘。一方、地区シリーズで18打数1安打、打率・056だった打撃については「投打でベストの働きがチームを助ける」と復調に期待した。