ボートレース下関の「ミッドナイトＢＲ下関８ｔｈニッカン・コム杯」が１１日に開幕する。守田俊介（５０＝滋賀）は３Ｒ、３コースから握って首位争いに参戦すると、２Ｍ的確に差して抜け出し１着でゴール。１２Ｒドリーム戦は、４コースからコンマ０９のトップスタート。スリット優勢に運び、まくりからまくり差しに切り替えて上位浮上。イン茅原悠紀とバック並走に持ち込み、２Ｍさばいて白星をゲットした。「前検のまま。