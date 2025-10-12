ボートレース下関の「ミッドナイトＢＲ下関８ｔｈニッカン・コム杯」が１１日に開幕した。井上忠政（２９＝大阪）は７Ｒ、４カドからコンマ０９の踏み込み。１Ｍは２、３コースがまくり合う展開となったため、すかさず差しに切り替えてバック進出。２Ｍを先取りして１着でゴールした。１１Ｒのイン戦も的確なスタートから無難に押し切って連勝発進。「前検で手応えがあったので、ペラは前操者のまま。ギアケースとか外周り