ボートレースまるがめの「スカパー！・ＪＬＣ杯争奪ルーキーシリーズ第１８戦」が１１日に開幕した。富田恕生（２６＝福岡）は４Ｒ１枠でイン逃げを決めて白星発進も「何とか耐えた…。ペラをモデルチェンジする」と機力はもうひとつで表情は渋い。３期連連続で勝率５点台だったが、２０２６年前期適用勝率は４点台。「ペラが定まってない」と肩を落とす。だが、すでに来期へ向けて動きだしている。「後輩の中野（仁照）に